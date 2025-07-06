İtalyan basınından çarpıcı iddia: Victor Osimhen Galatasaray'ı seçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en önemli gündem maddesi Victor Osimhen...

Uzun süredir oyuncudan cevap bekleyen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüden büyük müjdeyi aldığı belirtildi.

İTALYANLAR YAZDI

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaştığına dair iddiaların ardından İtalyan basını bugün flaş bir haber geçti.

Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalma kararı aldı. İlkelerine sadık olduğu vurgulanan Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'in yıllık 40 milyon euroluk tekliflerini bile bu uğurda reddettiğinin altı çizildi.

'GALATASARAY'A EVET DEDİ'

Al-Hilal'i reddeden ve Nijerya'ya tatile giden Victor Oismhen'in biraz daha düşündüğü ve sonunda Galatasaray'a "evet" dediği haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

Napoli'nin ise 75 milyon euroluk fesih bedelinde indirim yapmayacağı kaydedildi.