İtalyan basınının Nicolo Zaniolo analizi Galatasaray'ı üzecek

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Galatasaray'ın, Roma'dan transfer ettiği genç yıldızı Nicolo Zaniolo'dan bir türlü yüzü gülmüyor.

Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Zaniolo'nun, Fiorentina'daki ikinci dönemi bekleneni veremedi.

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesi, Zaniolo ile ilgili çarpıcı ifadeler yer alan bir haberi kaleme aldı.

İTALYANLAR, ZANIOLO'YU ANALİZ ETTİ

Zaniolo'nun detaylı analizinin yapıldığı haberde, İtalyan oyuncunun kendisine duyulan güveni boşa çıkardığı aktarıldı.

Yine Zaniolo'nun son dönemdeki performansı nedeniyle bonservisinin alınmasının pek mümkün olmadığını yazan gazete, "Zaniolo’nun altyapısından yetiştiği kulübe geri dönüşü, hayal kırıklığına dönüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

İşte Zaniolo'nun analiz edildiği o yazı...

"Roma çıkışlı Zaniolo sahada yeterince süre alamıyor, sahaya çıktığında ise etkisiz kalıyor. Fiziksel olarak bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübün Galatasaray’dan koparmaya çalıştığı yüksek yüzdelik zorunlu satın alma şartlarını da karşılamaktan uzak.

"ŞU ANA KADAR GÜVENİ BOŞA ÇIKARDI"

Teknik heyetin beklentileri farklıydı, ancak Zaniolo şu ana kadar bu güveni boşa çıkardı. Atalanta'da da benzer bir performans sergileyen oyuncuya dair Viola Park çevresinde oluşan şüpheler, giderek daha görünür hale geldi.

"ESKİ AGRESİFLİĞİNDEN ESER YOK"

Zaniolo karakter anlamında sorun yaratmıyor. Artık eski agresifliğinden eser yok. Ancak sahada oynadığı pozisyonlar, onun verimini ciddi biçimde etkiledi. Asıl mevkisi ikinci forvet veya 10 numara olan Zaniolo, merkez forvet rolünde değerlendirildi. Bu da performansına yansıdı.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ONU ZORLADI"

Teknik direktör Palladino da bu durumu 'Sistem değişikliği onu zorladı, bu doğru. Orta saha ya da kenarda oynamaya alışık. Yine de takıma kendini adadı ve oynadığı maçlarda iyi işler yaptı. Yakında gerçek değerini gösterecek' sözleriyle kabul ediyor

"SATIN ALMA SEÇENEĞİ PEK OLASI DURMUYOR"

Galatasaray, oyuncunun bonservisini elinde tutuyor ve potansiyel bir satışta söz sahibi konumda. Fiorentina’nın da oyuncuyu isterse satın alma hakkı var, fakat şu anki tablo bu seçeneğin pek olası olmadığını ortaya koyuyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞMEK ÜZERE"