Jailson ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan Jailson'un, sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2018'de kadrosuna kattığı Jailson, sarı-lacivertlilerde son haftalarda gösterdiği performansla gözden düşmüştü.

Geçtiğimiz gün oynanan Gençlerbirliği maçına defansta başlayan Brezilyalı futbolcu, yaptığı hatalarla dikkat çekmiş ve ikinci yarı oyundan çıkarak yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.

AYRILMAK İSTİYOR

Brezilya basınından Gauchazh'ın haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımda ilk 11'deki yerini kaybettiği ifade edilen haberde ayrıca,

Jailson'un Avrupa'ya transfer olmayı düşündüğü ve gelecek transfer döneminde ayrılmak için menajerine talimat verdiği de belirtildi.

BREZİLYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

2017'de Copa Libertadores kazanan Gremio'nun as oyuncularından biri olan Jailson için geçtiğimiz transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan kulüplerin talip olduğu bilgisi de verildi.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jailson, 2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis ve bir sonraki transferden yüzde 20 payla transfer edilmişti.

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 1 gol atan Jailson'un sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.