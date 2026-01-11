Jayden Oosterwolde'den olay Icardi paylaşımı! Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin Süper Kupa maçının ardından Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 2-0 yenerken Jayden Oosterwolde bir gol attı.

Oosterwolde, maç sonrası Instagram'da Mauro Icardi'yi hedef alan bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken, Fenerbahçeliler tarafından beğeni topladı. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde, 1 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. GOL NASIL GELİŞTİ? Sol taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı. BU SEZON İLK KEZ ATTI Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı. PAYLAŞIMI OLAY OLDU Oosterwolde'den maçın ardından olay yaratan bir paylaşım geldi. Savunma oyuncusu, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı. Jayden Oosterwolde'nin paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı. Galatasaraylı taraftarlar, Jayden Oosterwolde'nin bu paylaşımına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

