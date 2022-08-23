Jesus: İki ayda oynadığımız en iyi maçtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor galibiyetini '2 ayda oynadıkları en iyi karşılaşma' olarak yorumladı.

Süper Lig 'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Heyecan düzeyi yüksek maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da önemli açıklamalarda bulundu.

"Henüz bir şey kazanmadık"

Çok iyi oynadıklarını dile getiren Portekizli hoca, "Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz taktiksel olarak iyi bir takım. Bireysel olarak da iyi oyuncuları var. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. İki ayda oynadığımız en iyi maçtı. 3 maçta 14 gol attık, önemli olan bu. Bugün kazandık, lider olduk ama henüz bir şey kazanmadık. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Ben takımıma güveniyorum" dedi.

"Hakemin kararları doğruydu"

Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in eleştirilen performansını da değerlendiren Jesus, "Çok iyi hakem performansı izledik. Verdiği her karar çok doğruydu. Hem disiplin hem de taktik anlamında çok iyi bir hakem performansı gördük" ifadelerini kullandı.

"Transferde her şey olabilir"

Transferlerle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda transfer dönemi bitene kadar her şey olabilir. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. Bugüne kadar gelen de olabilir giden de. Bu da futbolun bir parçası" yorumunu yaptı.