Jhon Duran ve Anthony Musaba'nın şampiyonluk dansı

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

DANS ETTİLER

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Jhon Duran ve Anthony Musaba, ezeli rakipleri karşısında gelen şampiyonluğu soyunma odasında dans ederek kutladı.

Bu anları kayda alan yıldız futbolcular, renkli görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu anlara sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Kısa süre içerisinde binlerce kez beğeni alan görüntüler, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.