Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den gönderilme sebebi belli oldu

Fenerbahçe'de sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, bir türlü istenen performansı veremedi.

Derbiler dışında dikkat çeken bir oyun ortaya koyamayan Duran, sarı-lacivertliler tarafından gönderildi.

GÖNDERİLME NEDENİ AÇIKLANDI

Duran, daha sonra ise sezonun geri kalanı için Rus ekibi Zenit'le anlaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Saran, ara transferde sarı-lacivertli kulüpten Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın gönderilme nedenini açıkladı.

KENDİNİ TAKIMIN ÖNÜNDE GÖRÜYORDU: BÜKREŞ'E GİTMEYECEĞİM DEDİ!

Saran, konuyla ilgili şunları söyledi:

Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu.