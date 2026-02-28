Wilfried Singo: İleride daha iyi olacağız

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA ZORLANDIK"

Maç hakkında Singo, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda bunları düzelttik. İyi bir oyun oynayıp güzel bir galibiyet elde ettik." dedi.

"İLERİDE DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sakatlıktan sonra dönüşü için Singo, "Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonlar ligi eşlemesi için Singo, "Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız." dedi.