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    Jorge Jesus: Arda bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor

    Jorge Jesus: Arda bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor

    Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe, 6-0'lık skorla rakibini bozguna uğrattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 01:20
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    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

    Neredeyse tek kale oynanan maçta Fenerbahçe rakibini 6-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

    "Valencia ve King, gerçekten çok etkili ve çok hızlı oynadılar"

    Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça çok iyi başladık. Tempolu, hızlı ve sert başladık. İlk 15 dakikada bir gol attık, 2 veya 3'ü de atabilirdik. Hedefimiz galibiyetti ve güzel bir galibiyet aldık. Bugün rakibimiz Fenerbahçe forvetlerini durduramadı. Valencia ve King, gerçekten çok etkili ve çok hızlı oynadılar" dedi.

    Jorge Jesus: Arda bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor #1

    "Arda'nın geleceği çok parlak"

    Maçın ardından Arda Güler ile konuşması hatırlatılan Jesus, "Arda, genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında, daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelere erişebilecek yeteneği var. Bugün de girdikten sonra çok şey göstermeye çalıştı. Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim, kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim. İyi başlayamadı ama sonra toparladı ve iki gol attı. Geleceği çok parlak sadece Fenerbahçe'de değil, Türk milli Takımı'nda da" diye konuştu.

    Jorge Jesus: Arda bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor #2


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