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    Jorge Jesus: Everton'ı reddettim

    Jorge Jesus: Everton'ı reddettim

    Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası Jorge Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum." ifadelerini kullandı.
    • 29.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:15
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    Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar ve büyük umutlar sonucunda takımın başına getirdiği Jorge Jesus, Portekiz'in Canal 11'inin sorularını yanıtladı.

    Sarı-lacivertlilere geliş sürecinden, Fenerbahçe'deki günlerine, transfer planlamasından, hedeflerine kadar birçok konu hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı önemli açıklamalar yaptı.

    Jesus açıklamalarında, “Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu.

    Jorge Jesus: Everton ı reddettim #1

    “Tanıdığım ve iletişim kurabildiğim oyuncular...”

    Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.

    Jorge Jesus: Everton ı reddettim #2

    “İki stoper istiyorum”

    En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı. Gustavo Henrique'de henüz bir resmiyet yok. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz.

    Jorge Jesus: Everton ı reddettim #3

    “Carvalho olmadı, Arao'yu aldık”

    William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik.

    Jorge Jesus: Everton ı reddettim #4

    “Taremi'yi beğeniyorum ama...”

    Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok." İfadelerini kullandı.


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