Jorge Jesus: Favori takım her zaman Fenerbahçe'dir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya takımı Slovacko ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak play-offun kapısını araladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus şöyle konuştu:

" Ligde Fenerbahçe her zaman favoridir "

"Pazartesi lig başlıyor. Lig asıl hedefimiz bizim. Ligde Fenerbahçe her zaman favoridir. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz ama bu turnuvalarda favori değiliz. Türkiye Ligi'nde favoriyiz, önceliğimiz Türkiye Ligi. Hedefimiz lig şampiyonluğu!

Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. Sezon başındayız henüz. Hem Dinamo Kiev maçlarında hem de bugün takım iyi göstergeler sundu.





"Lincoln bugün maçın adamıydı"



Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var. 2 yıl Flamengo'da birlikte çalıştık. Ne istediklerimi biliyorlar. Lincoln çok iyiydi, bugün maçın adamıydı. Emre Mor 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama oynadığı zaman özel yetenekleri olan, maçı koparacak oyuncu.

İyi sonuç almamız, iyi bir maç çıkarmamız bizim için çok önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Dinamo Kiev maçında harikaydılar. Bu galibiyeti onlara vermek, güvenlerini kazanmak önemliydi. Daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem, attığımız bir golü niye iptal etti anlamadım. O pozisyonu birkaç kez izledim ama iptali anlamadım.

Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, tanıyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, zor sezon olacak. Rakiplerimiz güçlü, biz de güçlüyüz.





"Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz"



Kadromuz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz. Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var. 3 günde 1 maç yaptığımız zaman kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi günkü lig maçında değişiklikler yapıp sahaya taze kanlar sürebiliriz."