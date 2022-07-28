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    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
    • 28.07.2022 - 00:28
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 00:46
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    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu

    Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    "Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu"

    Her maçta olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Kırılma anına kadar iyi oynayan bizdik. Rakip kaleye 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11’e 11’ken bugün tribünde olan herkes Fenerbahçe’nin turu atlayacağına inanıyordu. Ancak İsmail’in gördüğü kırmızı kart gidişatı değiştirdi. Takım organizasyon anlamında da bozuldu ve o sırada rakip golü attı. Ama takımımız toparlandı, savaştı ve sonra Valencia penaltı kaçırdı. Takımımız 1 kişi eksik oynadığı için saha kenarından sürekli direktifler vermeye çalıştım. Tabii ki mağlup olunca mutlu olmazsınız ama takımımız bugün buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu” açıklamasını yaptı.

    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu VİDEO


    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu #1

    “Dinamo Kiev mükemmel bir takım”

    Yapılan transferlerin kendi onayıyla yapıldığına dikkat çeken ve bugünkü karşılaşmanın ardından bu konuyu konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Jesus, “Bugün stada gelen taraftarlarımız eminim takımdan memnun kalmıştır. 11’e 11’ken üstündük ve sonrasında da iyi mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi’nde detaylar fark oluşturuyor. Kırmızı kart bizi etkiledi. 11’e 11’ken topa sahip olmada yüzde 60’la oynuyorduk ve her istatistikte de öndeydik. Ancak sonrasında kırmızı kart durumu değiştirdi. Yarım saat 10 kişi oynadık ve takım daha çok yoruldu. Uzatmalarda da 1 kişi eksik olmanın etkisini hissettik. Bu olanların hepsi bugünkü maçın sonucunu etkiledi” dedi.

    İHA'nın haberine göre, hafta boyunca takımdaki oyuncuların form durumunu da en yakından gören kişinin kendisi olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Hafta boyunca oyuncularla ben çalışıyorum ve fiziksel olarak ne durumda olduklarını ben biliyorum. Polonya’da ilk maçta takım iyiydi ve fiziksel olarak takım iyiydi. Değiştirmek adil olmazdı. Joshua King o bölgedeki oyuncumuz ve Serdar Dursun da onun alternatifi. Fiziksel olarak eksikti. Bugünkü maçın hikayesi, 10 kişi kalmamızdı. Belki Dinamo Kiev’i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takımdı. Geçen sene kendileriyle grup aşamasında karşılaştım. Barcelona, Bayern Münih ve Benfica’nın olduğu grupta iyi maçlar çıkardılar. Gerçekten çok iyi bir takımla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu #2

    “Emre Mor kendisini iyi hissetmedi”

    Karşılaşmaya 46. dakikada dahil olan ancak 77. dakikada oyundan alınan Emre Mor’un oyuna girdikten sonra kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ifade eden Jorge Jesus, “Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten sonra iyi başladı ancak 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi, bu yüzden Emre Mor’u oyundan aldık. Oyuna giren oyunculardan memnunum. Değişikliklerin ardından golü bulduk. Zaman zaman oyuna giren bir oyuncu, gerek fiziksel gerekse de taktiksel olarak oyundan çıkabiliyor. Bunu daha önce de yaptım. Bugünkü değişikliği yapma sebebimi de söyledim. Bugün oyuna giren oyuncular fiziksel olarak iyi işlere imza attı. Değişikliklerin de ardından golü bulduk bugün” dedi.

    Hakem hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Jesus, “Kazandığımız maçlardan sonra da, kaybettiğimiz maçlardan sonra da hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Ancak Joshua King’in attığı ancak iptal edilen golün normal olduğunu, İsmail’in de ikinci sarı kartının haksız olduğunu söyleyebilirim. Karşımızdaki rakip yaklaşık 5 yıldır beraber oynuyor, biz ise 5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde bu gibi detaylar belirleyici oluyor” diyerek sözlerine devam etti.

    "Şu anda transfer yapmak kolay değil"

    Jesus son olarak transferle ilgili olarak “Fenerbahçe bu sezona Avrupa’daki bütün takımlardan daha erken başladı. Şu anda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı sezonu geç açtı ve gönderecekleri oyunculara da hemen karar vermiyorlar. Transfer konusunda gerek Fenerbahçe gerekse de başka takımlar için konuşmak kolay değil” diyerek sözlerini tamamladı.

    Jorge Jesus: Tecrübe eksikliğimiz oldu #3


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