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    Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi sözleri

    Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, çarpıcı ifadeler kullandı. Portekizli hoca, Bruma hakkında da konuştu.
    • 07.09.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:29
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    Jorge Jesus'tan Bruma ve Batshuayi sözleri

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Joao Pedro, Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Jorge Jesus, "Öncelikle basın toplantısında pek çok kadın gazeteci gördüğüm için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den alışkınım. Bu sektörde kadın gazetecileri gördüğüm için mutluyum. Gruptan çıkmak için kalite ve hırsımız var. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ve Rennes dengeli takımlar. Dinamo Kiev ile bir ay önce oynadığımız maça göre daha iyiyiz. Kazanacak gücümüz var." diyerek sözlerine başladı.

    Jorge Jesus tan Bruma ve Batshuayi sözleri #1

    "Kim Min-Jae gitti artık"

    Transferle ilgili gelen soruya Jorge Jesus, "Kim Min-Jae en iyi savunma oyuncumuzdu, ayrıldı. Futbolda bunlar var. Artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz." cevabını verdi.

    "Rakiplerimiz iyi yatırım yaptı"

    Jesus, "Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı. Yoksa şampiyon olan takım, yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek." dedi.

    Jorge Jesus tan Bruma ve Batshuayi sözleri #2

    Jesus'un Bruma sözleri

    Jorge Jesus,"Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Sadece 6 maç var. Bir ayrılık sakatlıktan çıktı. Ligde 14 yabancı seçeceği. Portekiz'de de 17'ydi. Bazı kararlar almalıyız. Gruptan çıkarsak, belki listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil, en iyileri seçmeliyiz." açıklamasını yaptı.

    Dinamo Kiev ve intikam sorusu

    Fenerbahçe'nin hocası, Dinamo Kiev ile ilgili 'intikam' sorusuna, "Futbolda ikinci şans her zaman gelir. Dinamo Kiev ile oynadığımız maça göre daha güçlüyüz. Rövanş olarak bakmıyoruz. Rakiplere saygı göstermelisiniz. Ancak her maçı kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.

    Jorge Jesus tan Bruma ve Batshuayi sözleri #3

    Batshuayi açıklaması

    Jorge Jesus, "Michy Batshuayi'nin bizim beklentilerimizi anlaması ve uygulaması için zaman lazım. Onun dışında 4 tane daha kaliteli santrforumuz var. Elimde kaliteli kadro var, çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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