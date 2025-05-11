Jose Morais: 3 puan alabilirdik ama olmadı

Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor’a konuk olan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Bodrum FK’da Teknik Direktör Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI ALABİLİRDİK"

Morais, şunları dedi:

Oyuncularımı gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli matı iyi mücadele etti. Karşılaşmanın son anında en net pozisyonu yakaladık, 3 puanı alabilirdik ama olmadı. O pozisyon bizim için çok önemliydi. Aslında geldiğim süreden beri oyuncularım çok iyi mücadele ediyor. Samsun maçını da kazanacak efor sergilemiştik ama bir nedenden dolayı o maçı kazanmamıza izin verilmedi. Şu ana kadar o maçla ilgili nasıl kararlar verildi, nasıl kazanamadığımızı anlamadım. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzde 3 karşılaşma daha var. Bu 3 maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan 3 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak, iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Anneler Günü'nü de kutluyorum.