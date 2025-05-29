Jose Morais'in çabaları Bodrum FK'ya yeterli olmadı

DHA

Sezona İsmet Taşdemir'le başlayıp Volkan Demirel'le yola devam eden ancak 23'üncü haftada Portekizli Jose Morais'e dümeni devreden Bodrum FK, tecrübeli teknik adamla kritik puanlar toplasa da mutlu sona ulaşamadı.

Morais, Bodrum FK ile ilk 6 maçında müthiş bir çıkış yakaladı.

Bu süreçte Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Rizespor'u da (D) 2-0 yenen Ege ekibi, Göztepe ve Adana Demirspor'la (D) golsüz berabere kaldı.

Ardından Morais ilk yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı 4-2'lik sonuçla aldı.

ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA KAZANAMADI

En önemli rakibi Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Ege ekibi, o karşılaşmadan sonra galibiyet alamadı.

Antalyaspor ve Sivasspor'la (D) gosüz, Trabzonspor ve Kayserispor'la (D) 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar Galatasaray'a İstanbul'da 2-0, Samsunspor'a da evinde 2-1 yenildi.

TRABZONSPOR'A ELENDİ

Bodrum FK, Morais yönetiminde Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynadı.

Ege ekibi çeyrek finalde Trabzonspor'a uzatmalarda yediği golle 3-2 yenildi.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Toplanan 37 puanın 21'ini Morais döneminde hanesine yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, sezonun son maçında pazar günü evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.