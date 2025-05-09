Jose Mourinho: 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ BİTİRECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var.

"TAKIMIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLADIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler.

"4 MAÇ BOYUNCA BU LOGOYU TEMSİL EDECEĞİZ"

Sezonun geri kalan bölümü için konuşan Mourinho, şunları dedi: