Jose Mourinho: İnsanların beklemediği şeyleri yapıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Büyük Britanya'da düzenlenecek Formula 1 yarışında Ferrari'nin konuğu olarak padokta yer aldı.

Portekizli teknik direktör burada açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho, sözlerine 28 yaşında hayatına veda eden vatandaşı Diogo Jota'yı anarak başladı.

Mourinho, şunları dedi:

Diogo Jota gerçekten çok iyi bir insandı. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda başka bir zamandan gelen bir insan gibi; mütevazı, asla ilgi odağı olmaya çalışmadı.

"CHIVU BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİ"

Inter'in yeni teknik direktörü Chivu hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Chivu benim çocuklarımdan biri. Tecrübelerimden çok şey öğrendi. Büyük bir oyuncu olmakla büyük bir teknik direktör olmak farklı şeyler ama onun cesareti ve kişiliği var. Umarım başarılı olur ama umarım Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı aynı sezonda kazanmaz. O bana ait.