Jose Mourinho, İrfan Can Eğribayat'ı düşünüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor.

13 gün boyunca güç depolayacak olan sarı-lacivertliler, 4 hazırlık maçı yapacak.

Jose Mourinho, bu süreçte kadro planlamasını da netleştirecek.

Portekizli teknik adam, kaleci rotasyonu için kararını verdi.

BİRİNCİ KALECİ İRFAN CAN

TRT Spor'un haberine göre; İrfan Can Eğribayat, yeni bir kaleci transferi olmaması halinde birinci kaleci olacak.

Dominik Livakovic ve Tarık Çetin ise forma rekabetinin içinde yer alacak.

Jose Mourinho, yabancı kuralı nedeniyle kaleyi bir Türk kalecinin koruması gerektiğini düşünüyor.

LIVAKOVIC'E TAKIM ARANIYOR

Öte yandan Livakovic’e takım aranıyor.

Fenerbahçe, hedeflediği teklifi alması halinde Hırvat file bekçisiyle yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçen sezon Livakovic’in talebiyle takıma katılan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic ise takımda kalacak.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Kamp boyunca planlama bu şekilde olurken, sonraki süreçte kaleci rotasyonuyla ilgili bir değerlendirme daha yapılıp nihai karar verilecek.