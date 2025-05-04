Jose Mourinho: Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a kaybettikleri derbinin ardından konuştu.

"BAZILARI İYİ OLMADIĞI ZAMAN..."

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bugün Fenerbahçe neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor.

"BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ"

Kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Jose Mourinho, şu açıklamayı yaptı:

Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.

"KONUŞMAKTAN YORULDUM"

Konuşmaktan yorulduğunu belirten Portekizli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum!

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Mourinho, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.

"LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ"

Ligin sonucunun belirlendiğini ifade eden Jose Mourinho, şunları dedi: