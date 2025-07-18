Jose Mourinho: Portekiz'e döneceğim

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaştı.

Estadio Municipal de Portimao’da oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM, BU KESİN"

Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, gelecekte ülkesine döneceğini net bir dille ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş, kariyerimin sonu olduğu için değil; aksine, fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim.

"ONLARIN ZATEN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e de esprili bir göndermede bulunan Mourinho, şunları dedi: