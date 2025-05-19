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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor karşılaşmasında Fernando Muslera'nın penaltıdan gol atmasını eleştiren Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 2003 yılında Porto'nun başındayken kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı golü attırdığı tespit edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu ve Kayserispor maçında Muslera'nın penaltı golü atmasını eleştirmişti.

"HARİKA BİR GÖRÜNTÜ OLDU"

"Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim, şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir" diyen Portekizli teknik adam "Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diye konuştu.

PENALTIYI KALECİYE ATTIRMIŞ

Mourinho'nun Varzim'i 7-0 yendikleri 2002-2003 sezonu Taça de Portugal çeyrek final maçında kalecisine gol attırdığı ortaya çıktı.

Müsabakanın 90+2. dakikasında kullanılan penaltı vuruşunu kaleci Nuno Espirito Santo'nun yaptığı ve maçtaki 7. golü kaydettiği görüldü.