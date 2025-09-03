Jose Mourinho'ya sürpriz talip

Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Jose Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kalabildi.

Fenerbahçe defterini kapatan Jose Mourinho'nun adı, her geçen gün ayrı bir kulüple anılıyor.

Premier Lig'de Nottingham Forest'ın Mourinho'ya ciddi bir ilgisinin olduğu belirtilirken, tecrübeli teknik direktörden sürpriz bir açıklama geldi.

MISIR'DAN TEKLİF ALDI

Cairo 24'te yer alan habere göre, Mısır ekibi Al-Ahly, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istedi.

Al Ahly yönetimi, Portekizli teknik adamla temasa geçti.

Portekizli teknik adam bu teklifle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Onlara kibarca şu anda ilgilenmediğimi bildirdim." ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT CANAVARI...

Öte yandan Jose Mourinho, kariyerinde takımlardan sade Porto ve İnter'den kendi isteğiyle ayrıldı.

Portekizli hoca Chelsea (2 kez), Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'dan kovularak tazminat aldı.

Fenerbahçe de bundan kurtulamadı. Sarı-lacivertliler, Mourinho ve ekibinin kalan 9 aylık alacaklarını ve primlerini ödeyecek.

Bu rakamın muhtemel şampiyonluk primleri nedeniyle 15 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.

Sözleşmedeki madde gereği tecrübeli hoca, başka bir takımla anlaşsa bile bu parayı alacak.

MOURINHO'NUN ŞU ANA KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR

Chelsea (2007): Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Real Madrid (2013): İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Chelsea (2015): Chelsea’deki ikinci döneminde de beklenen başarıyı yakalayamayınca 2015’te yollar ayrıldı ve bu kez 12.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Manchester United (2018): Mourinho'nun Premier Lig'deki Manchester United serüveni de inişli çıkışlı geçti. 2018 yılında görevden alındığında 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Tottenham (2021): İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da geçirdiği süre zarfında büyük başarı elde edemeyen Mourinho, 2021 yılında Tottenham’dan ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Roma (2023): Son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımı iki kez Avrupa kupaları finaline taşıdı ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ancak, 2023’ün Ocak ayında Roma ile yollarını ayıran Mourinho’ya bu kez 3 milyon sterlin tazminat ödendi.