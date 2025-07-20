Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım!

2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Beşiktaş, 2023-24 sezonunda ise Başakşehir'in formalarını giyen Josef de Souza, konuşulacak bir harekete imza attı.

Beşiktaş'ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KIZDIRDI

Şu an kulüpsüz olan 36 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli kızdırdı.

Eski Fenerbahçeli Josef, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Beşiktaş formasıyla sarı-lacivertli takıma attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu gönderi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuya mesaj yağdırdı.