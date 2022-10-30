Jürgen Klopp için ayrılık çanları çalıyor

Anfield'da Leeds United'a kaybeden Liverpool'da Jürgen Klopp'un koltuğu sallanıyor. Alman teknik adamın işlerin daha da kötüye gitmesi durumunda görevine son verileceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Leeds United'ı konuk etti.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leeds United maçın son dakikasında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Leeds United'a 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Rodrigo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydederken Liverpool'un sayısı ise 14. dakikada Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan geldi.

Uzun zaman sonra iç sahada mağlubiyet

Liverpool, Mart 2021'den bu yana ilk kez Anfield Stadı'nda bir lig maçı kaybetti. Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise 2018'de başlayan Liverpool kariyerinde ilk kez görev aldığı bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Liverpool 16 puanda kalırken Leeds United ise puanını 12'ye çıkardı.

Kovulabilir iddiası

Öte yandan İngiliz basını Jürgen Klopp için ilk kez kovulabilir iddiasında bulundu. Bu sezon takımı bir türlü toparlayamayan Alman hocanın bir mağlubiyet daha alırsa koltuğunun sallanacağı öğrenildi.