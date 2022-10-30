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- Jürgen Klopp için ayrılık çanları çalıyor
Jürgen Klopp için ayrılık çanları çalıyor
- 30.10.2022 - 11:27
İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Leeds United'ı konuk etti.
Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leeds United maçın son dakikasında bulduğu golle 2-1 kazandı.
Leeds United'a 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Rodrigo ve 89. dakikada Crysencio Summerville kaydederken Liverpool'un sayısı ise 14. dakikada Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan geldi.
Uzun zaman sonra iç sahada mağlubiyet
Liverpool, Mart 2021'den bu yana ilk kez Anfield Stadı'nda bir lig maçı kaybetti. Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise 2018'de başlayan Liverpool kariyerinde ilk kez görev aldığı bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.
Üst üste ikinci yenilgisini alan Liverpool 16 puanda kalırken Leeds United ise puanını 12'ye çıkardı.
Kovulabilir iddiası
Öte yandan İngiliz basını Jürgen Klopp için ilk kez kovulabilir iddiasında bulundu. Bu sezon takımı bir türlü toparlayamayan Alman hocanın bir mağlubiyet daha alırsa koltuğunun sallanacağı öğrenildi.