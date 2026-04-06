Juventus, Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, sahasında Genoa'yı 2-0 mağlup ederken Torino ekibinin golleri Gleison Bremer ve Weston McKennie'den geldi.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus, Genoa'yı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bremer ile 17. dakikada Weston McKennie kaydetti.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Genoa'da Aaron Martin, 77. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

PUANLARINI 57'YE ÇIKARDILAR

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 57'ye yükseltirken Genoa 33 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Atalanta deplasmanına gidecek. Sassuolo'yu ağırlayacak.

