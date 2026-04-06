Okan Buruk'tan Göztepe maçı öncesi "konsantrasyon" mesajı

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray’da moraller bozuldu.

Alınan bu kritik yenilgi sonrası sarı-kırmızılıların takipçileriyle arasındaki puan farkı 1’e kadar düştü.

Ligdeki derbi sonuçlarının da etkisiyle şampiyonluk yarışındaki dengeler değişirken, taraftarların teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirileri giderek arttı.

Camia içinde “hata lüksü kalmadı” görüşü hakim olurken, gözler şimdi deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına çevrildi.

BURUK'TAN "KONSANTRASYON" MESAJI

Bu zorlu süreçte takımı toparlamak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Deneyimli teknik adam, taraftar grubu ultrAslan tarafından hazırlanan ve “Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz” ifadelerinin yer aldığı görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Buruk, paylaşımına sadece “Konsantrasyon” notunu ekleyerek hem oyuncularına güven aşıladı hem de camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.