Kadıköy'de tribünler boş kaldı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçına ilgi göstermedi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.
Süper Lig'de 27. haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Bu kritik müsabaka sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı.
