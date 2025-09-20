Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkari'den iki takım boy gösterecek

Süper Lig'de 8 yıldır mücadele eden Hakkarigücü, güçlendirdiği kadrosu ve tecrübesiyle bu sezonda da başarılı performans sergilemek istiyor.

Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı ise 2023-2024 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni, geride kalan sezon ise TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza atan Yüksekova ekibi, bu sezon ilk kez mücadele edeceği ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Aynı kulvarda mücadele edecek iki takım, yarın başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

"ONLAR DA LİGE RENK KATACAK"

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, bölgenin ilk kurulan kadın futbol takımı olduklarını ve sürekli gelişim kaydettiklerini söyledi.

Bölgenin köklü ekibi olarak diğer takımlara ilham kaynağı olduklarını belirten Timur, "Yüksekova Kadın Futbol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Onlar da bu sene Süper Lig'de mücadele edecek. Onlar da lige renk katacak. Hep beraber omuz omuza Hakkari'yi bu ligde en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Hakkari ve Yüksekova'dan ligde iki takımın olması büyük bir başarıdır." dedi.

"BURADA POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK"

Bu başarının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Timur, şunları kaydetti:

İnanç, güven ve destek olduğu zaman kentteki gençlerimizin yapamayacağı şey yoktur. Çünkü burada potansiyel çok yüksek. Hakkari, spora çok düşkün. Bunun örneklerinden biri de Yüksekova'dır. Umarım destekler de artarak devam eder. Lige biraz geç başlamak zorunda kalıyoruz. Bu işler kolay olmuyor. Sayın Valimiz ve Bakanlarımız desteklerini esirgemiyor ama iş insanlarımızın da elini taşın altına koyması lazım.

"KADIN FUTBOLUNA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Yüksekovaspor Teknik Direktörü Bayram Yıldırım ise iyi bir kamp ve hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Ligde iyi bir iz bırakmak istediklerini dile getiren Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Süper Lig'de ilk deneyimimiz olacak. Umarım rakiplerimizi en iyi şekilde tanıyıp iyi bir mücadeleyle ligi iyi bir yerde bitiririz. Sezon başında eksik olan mevkilere takviyeler yaptık. Onlar da takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Süper Lig'de Hakkari'den iki takımın olması bizi çok gururlandırıyor. Bu başarımız kentte iyi bir etki oluşturdu. Kadın futboluna bakış açısı değişti. Son iki maçta binlerce kişi bizi destekledi. Yeni ligde de en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Yüksekovasporlu futbolcu Nursel Özkan, bir takımın Süper Lig'de yer almasının o ilçe için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Süper Lig'deki ilk maçlarını yarın Amedspor ile oynayacaklarını hatırlatan Nursel, "Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Büyük takımların buraya gelecek olması güzel bir şey. Yıllar önce Hakkarigücü'ndeyken de takım Süper Lig'e yükseldi. Şimdi de Yüksekovaspor ile aynı lige yükseldik. Herkesten çok güzel dönüşler alıyoruz. Takımım için elimden gelen gayreti göstereceğim. İki takımımızın en üst ligde olması büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.