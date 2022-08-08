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    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi

    Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında, her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin birbirinin üzerine yürümesiyle saha bir anda ringe dönüştü.
    • 08.08.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:29
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    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi

    Denizli’de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçı, Akkonak Stadı’nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

    Horozkentspor’un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi #1

    Tekme ve küfürler havada uçuştu

    Maç bitiminde Horozkentspor’a şampiyonluk, Sultanlarspor’a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.

    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi #2

    Kupa töreni iptal edildi

    Bir anda boks ringine dönen sahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.

    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi #3

    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi #4

    Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi #5


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