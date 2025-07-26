KAP açıklaması geldi: Fenerbahçe 120 milyon euroluk imzayı duyurdu

Fenerbahçe, Chobani firması ile yaptığı sponsorluğu duyurdu.

Sarı-lacivertliler stat sponsorluğu için Chobani ile 5+5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve yıllık 10 milyon euro kazanacağını açıkladı.

100 MİLYON EUROLUK GELİR

Anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe 100 milyon euroluk gelir elde edecek.

Fenerbahçe ayrıca Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğu için Chobani ile 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve senelik 4 milyon euro kazanılanağını da duyurdu.

5 YILI KAPSIYOR

Toplam 5 yılı kapsayan anlaşmadan Fenerbahçe 20 milyon euro gelir alacak.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.Anlaşma detaylarına göre;2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."