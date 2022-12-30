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    Karagümrük, Steven Caulker ile yollarını ayırdı

    Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 16:41
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    Karagümrük, Steven Caulker ile yollarını ayırdı

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'den sonra bir ayrılık daha yaşandı.

    "Başarılar dileriz"

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, 6 lig maçında forma giydi.

    Steven Caulker


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