Karius, Beşiktaş'tan ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta, Karius dönemi nihayet sona erdi.

Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Alman kaleci, iki sezon boyunca ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada serbest kalmak için FIFA'ya başvuran ve geçmiş dönem alacaklarının yanı sıra, virüs nedeniyle oynanmayan maçların da ücretini isteyen 26 yaşındaki file bekçisiyle yönetim arasındaki ipler kopmuştu.

TEK TARAFLI FESHETTİ

Bir süredir FIFA'dan çıkacak kararı bekleyen Karius, bu sabah kulüp binasına gelerek Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

''UTANÇ VERİCİ''

Ayrılığı Intagram hesabından resmen açıklayan Alman kaleci, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici ama böyle bir şey yapmamak ve durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denedim ancak sonun böyle olması yazık oldu. Yönetimle tekrar tekrar konuştum, aylardır sabırlıydım ama sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadılar. Yönetim, benim önerilerimi maaşımda kesinti yaparak reddetti. Beşiktaş'ta oynamak her zaman güzeldi, Beşiktaş bu tutkulu taraftarlarıyla her zaman gurur duyabilir. İyi ve kötü günde her zaman desteklediğiniz için sizleri hep iyi hatırlayacağım. Kulüp personeline, tüm takım arkadaşlarıma ve antrenörlere teşekkür ederim. İlk günden beri bana kucak açtınız. Çok teşekkür ederim. Şampiyon Beşiktaş!" ifadelerini kullandı.

67 KARŞILAŞMADA 95 GOL YEDİ

Zaman zaman tribünler tarafından performansı nedeniyle protesto edilen Loris Karius, 67 kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu karşılaşmalarda toplam 95 gol yiyen Alman kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.

