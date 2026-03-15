Kasımpaşa, Eyüpspor'u tek golle geçti! İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Atila Gerin'in çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Kasımpaşa, konuk ettiği rakibi Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
3 PUAN TEK GOLLE GELDİ
Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Kasımpaşa ligde üç hafta sonra kazanarak kritik bir galibiyetin altına imza attı.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Eyüpspor 22 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
İRFAN CAN, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.