Kasımpaşa'da üç futbolcuyla yeniden anlaşmaya varıldı

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir.
İSTATİSTİKLERİ
Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.
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