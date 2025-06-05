Kasımpaşa'da üç futbolcuyla yeniden anlaşmaya varıldı

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck ile 2027 yılına kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir.

İSTATİSTİKLERİ

Geride kalan sezon 32 maça çıkan sol kanat oyuncusu Ben Ouanes, 5 kez rakipleri ağları sarsarken, sağ bek oyuncusu Winck ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yunan kaleci Gianniotis ise geçen sezon 33 maçta görev yaptı.