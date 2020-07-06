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    Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 09:04
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    Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri #1

    Üçüncülük iddiasını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın mağlup olduğu, Sivasspor'un ise berabere kaldığı haftada Kayserispor'u yenerek 4'üncülüğe yükselmek istiyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Douglas maç kadrosunda olmayan isimler.

    Kayserispor'da ise Zoran Kvrzic ile cezalı olan Yasir Subaşı ve Bernard Mendy maç kadrosunda olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kayserispor
    Lung
    Lopes
    Sapunaru
    Diego
    Emre Taşdemir
    Hasan Hüseyin
    Djedje
    Campanharo
    Aksel
    Henrique
    Mesanovic

    Beşiktaş
    Ersin
    Gökhan
    Vida
    Ruiz
    Rıdvan 
    Elneny
    Atiba
    Lens
    Diaby
    N'Koudou
    Burak Yılmaz

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