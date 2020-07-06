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- Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 09:04
Üçüncülük iddiasını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın mağlup olduğu, Sivasspor'un ise berabere kaldığı haftada Kayserispor'u yenerek 4'üncülüğe yükselmek istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Douglas maç kadrosunda olmayan isimler.
Kayserispor'da ise Zoran Kvrzic ile cezalı olan Yasir Subaşı ve Bernard Mendy maç kadrosunda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor
Lung
Lopes
Sapunaru
Diego
Emre Taşdemir
Hasan Hüseyin
Djedje
Campanharo
Aksel
Henrique
Mesanovic
Beşiktaş
Ersin
Gökhan
Vida
Ruiz
Rıdvan
Elneny
Atiba
Lens
Diaby
N'Koudou
Burak Yılmaz