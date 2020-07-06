Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük iddiasını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın mağlup olduğu, Sivasspor'un ise berabere kaldığı haftada Kayserispor'u yenerek 4'üncülüğe yükselmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Douglas maç kadrosunda olmayan isimler.

Kayserispor'da ise Zoran Kvrzic ile cezalı olan Yasir Subaşı ve Bernard Mendy maç kadrosunda olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor

Lung

Lopes

Sapunaru

Diego

Emre Taşdemir

Hasan Hüseyin

Djedje

Campanharo

Aksel

Henrique

Mesanovic



Beşiktaş

Ersin

Gökhan

Vida

Ruiz

Rıdvan

Elneny

Atiba

Lens

Diaby

N'Koudou

Burak Yılmaz