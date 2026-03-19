Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Erling Moe yönetimindeki Kayserispor ile Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

KAYSERİSPOR, ÜÇ PUANI TEK GOLLE ALDI

Kayserispor, 66. dakikada German Onugkha'nın attığı golle Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

MOE İLE LİGDE İLK GALİBİYET

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk galibiyetini elde etti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Kayserispor, 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Rizespor'u konuk edecek.