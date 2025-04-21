Kayserispor maçtan önceki eleştirilere sahada yanıt verdi

AA

Fenerbahçe, dün sahasında ağırladığı Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı.

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Alınan sonucun ardından ise Başkan Ali Koç istifaya davet edildi.

KAYSERİSPOR 9 OYUNCUSUNDAN EKSİK ÇIKTI

Bir diğer yandan karşılaşma öncesi Kayserispor'un 9 oyuncusundan yararlanamayacak olması bazı çevreler tarafından eleştirilmişti.

Kayserispor'un Fenerbahçe maçında 9 oyuncusundan yararlanamayacak olmasında art niyet arayanlara en güzel cevap ise sahada verildi.

SAHADA EN GÜZEL CEVAP VERİLDİ

Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Hosseini'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman'dan yoksun olan Kayserispor, son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın ayağından gelen golle karşılaşma 3-3 tamamlanmış oldu.

Böylelikle Kayserispor'a yönelik imalı eleştirilere de en güzel cevap verilmiş oldu.