Abone ol: Google News

Kayserispor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Kayserispor, Rizespor karşısında Chalov ve Benes'in golleriyle 2-0 kazanarak kümede kalma yolunda umudunu tazeledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER SON 15 DAKİKADA GELDİ 

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.

Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.

KÜMEDE KALMA UMUDU TAZELENDİ

3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA SON DURUM

13. Kasımpaşa: 31 maç 31 puan

14. Antalyaspor: 30 maç 28 puan

15. Eyüpspor: 31 maç 28 puan

16. Kayserispor: 31 maç 26 puan

17. Gençlerbirliği: 30 maç 25 puan

18. Karagümrük: 30 maç 20 puan

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar