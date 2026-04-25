Kayserispor, Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Kayserispor, Rizespor karşısında Chalov ve Benes'in golleriyle 2-0 kazanarak kümede kalma yolunda umudunu tazeledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.
GOLLER SON 15 DAKİKADA GELDİ
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.
Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.
KÜMEDE KALMA UMUDU TAZELENDİ
3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA SON DURUM
13. Kasımpaşa: 31 maç 31 puan
14. Antalyaspor: 30 maç 28 puan
15. Eyüpspor: 31 maç 28 puan
16. Kayserispor: 31 maç 26 puan
17. Gençlerbirliği: 30 maç 25 puan
18. Karagümrük: 30 maç 20 puan