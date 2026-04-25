Liverpool, Crystal Palace'ı yenerek kendini ilk 4 içine attı

Yayınlama:
Crystal Palace'ı Anfield'da Alexander Isak, Andy Robertson ve Florian Wirtz'den gelen gollerle 3-1 mağlup eden Liverpool, ligde 4. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

SÜRPRİZE İZİN VERMEDİLER

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Crystal Palace'ın tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

İLK 4'E GİRMEYİ BAŞARDILAR

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 58 puanla 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta 1 sıra üstünde yer alan Manchester United'a konuk olacak. Crystal Palace, Bournemouth deplasmanına gidecek

