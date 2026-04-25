Tottenham, Wolves'i mağlup ederek 15 maç sonra kazandı

Tottenham, Premier Lig'de 15 maç sonra kazandı ve Wolves deplasmanında gelen 1-0'lık galibiyetle birlikte ligde kalma yolunda umudunu korudu.
Premier Lig'de ligde kalma yarışı...
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.
TEK GOLLÜ GALİBİYET
Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti.
15 MAÇ SONRA KAZANDILAR
2026 takvim yılında ilk kez kazanan ve 15 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tottenham, puanını 34'e yükseltti ve kümede kalma umudunu korudu.
Küme düşmesi kesinleşen Wolves ise 17 puanda kaldı.
SIRADA ASTON VİLLA DEPLASMANI VAR
Tottenham, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek.
Wolves ise Sunderland'i konuk edecek.
