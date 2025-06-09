Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştı
Haber Merkezi

Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu...

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Can Badak
Editor