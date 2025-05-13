Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Hatayspor'u 5-0 yenen Kayserispor, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Ligin 34. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayseri ekibi, dün evinde Antalyaspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
SON 7 MAÇTA YENİLGİ ALMADILAR
Son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü.
JAKIROVIC ETKİSİ
Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Sergej Jakirovic, 14 müsabakada 28 puan toplamayı başardı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Ligde 44 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor, 36. haftada 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış