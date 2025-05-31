Kayserispor’da Sergej Jakirovic dönemi sona eriyor

İHA

Kayserispor’da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Teknik Direktör Sergej Jakirovic, yarın oynanacak olan Samsunspor maçı sonrası sarı-kırmızılı camiaya veda edecek.

Başarılı teknik adamın Kayserispor’dan ayrılmasının ardından yeni adresinin İngiliz ekibi Hull City olması bekleniyor.

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı-kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlendi.

"SPOR KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, şunları dedi: