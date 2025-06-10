Kayserispor'dan loca açıklaması

İHA

Kayserispor Kulübü, locaların yenilenme işleminin başladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 futbol sezonunda kullanılabilecek locaların yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek.

LOCALAR HAKKINDA DUYURU

Doğu ve Batı bloklarda bulunan 51 locanın mevcut sahipleri 23 Haziran'a kadar yenileme işlemi gerçekleştirmezse, sarı-kırmızılı kulüp tarafından boşa çıkacak localar satışa çıkarılacak.

Doğu tribününde bulunan 26 loca 1 milyon TL ile 1,5 Milyon TL arasında yenilenebilecek.

Batı tribününde bulunan 25 loca ise 1 milyon 750 bin TL ile 3 milyon TL arasında yenilenecek.