Kayserispor'dan loca açıklaması

İHA
Kayserispor Kulübü, locaların yenilenme işleminin başladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 futbol sezonunda kullanılabilecek locaların yenileme işlemi 23 Haziran'a kadar sürecek.
LOCALAR HAKKINDA DUYURU
Doğu ve Batı bloklarda bulunan 51 locanın mevcut sahipleri 23 Haziran'a kadar yenileme işlemi gerçekleştirmezse, sarı-kırmızılı kulüp tarafından boşa çıkacak localar satışa çıkarılacak.
Doğu tribününde bulunan 26 loca 1 milyon TL ile 1,5 Milyon TL arasında yenilenebilecek.
Batı tribününde bulunan 25 loca ise 1 milyon 750 bin TL ile 3 milyon TL arasında yenilenecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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