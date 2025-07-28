Kayserispor’un eski yönetimine 69 milyon TL’lik vergi haczi

Süper Lig temsilcisi Kayserispor’da, 2020 yılında biriken ana para ve faiziyle birlikte toplam 69 milyon TL’lik vergi borcu kulübü ve eski yönetimi zor durumda bıraktı.

O dönemde başkanlık görevini üstlenen Berna Gözbaşı ile birlikte, yönetim kurulunda yer alan 16 üyenin hem taşınır hem de taşınmaz malları ile banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi uygulandı.

69 MİLYON TL'LİK VERGİ BORCU CEZASI GELDİ

Kayserispor’un vergi borcunun tahsili amacıyla harekete geçen Mimarsan Vergi Dairesi, dönemin başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ait banka hesapları ile gayrimenkullere haciz ve bloke kararı verdi.

SÜPER LİG'İN İLK KADIN KULÜP BAŞKANIYDI

Mimarsan Vergi Dairesi’nin başlattığı haciz işlemi kapsamında, Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı olan Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konuldu.