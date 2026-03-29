Kenan Yıldız'a 133 milyon euroluk değer biçildi

Kenan Yıldız'a büyük onur...

Milli futbolcu, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

133 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİLER

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı.

Bu rakamın, bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı belirtildi.

ESPOSITO VE DIOMANDE TAKİPTE

Listede ikinci sırada Inter forması giyen İtalyan oyuncu Francesco Pio Esposito 95 milyon euroyla yer aldı.

Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diomande ise 84 milyon euroyla üçüncü basamakta kendine yer buldu.

40 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI

1.87 boyunda 20 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Juventus'ta 40 maça çıktı.

Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro değeri olan milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistle mücadele etti.