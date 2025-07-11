Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih kancası

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbol Kenan Yıldız, sergilediği performansla adından söz ettirirken transferin de gözdesi oldu.

Juve'nin, sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı 20 yaşındaki milli forvet için eski takımı Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona da devreye girdi.

BARCELONA VE BAYERN MÜNIH'İN RADARINDA

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona ve Bayern Münih, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde ayrıca, Juventus'un yeni dönemde Kenan'a kilit rol vermeyi planladığı ve herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceği de belirtildi.

Genç yıldızın da Torino ekibinde mutlu olduğu ve sözleşmesinin revize edilmesi halinde takım kalmak istediği ifade edildi.

JUVE'DE KALMAK İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kenan, geçtiğimiz sezon 52 maçta Juventus forması giyerken 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.