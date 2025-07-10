Keny Arroyo Hedefimiz şampiyon olmak

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden Türkiye'de yaşadığı ilk kış deneyimine kadar birçok konuya değinen Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki hedeflerini de paylaştı.

"BAŞKA KULÜPLERDEN DE TEKLİF VARDI"

Transfer sürecine dair konuşan Arroyo, şunları dedi:

Menajerim çok büyük bir takımdan teklif aldığımı söyledi. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Beşiktaş'a gelmenin en iyi fırsat olduğunu düşündüm.

"İLK DEFA BU KADAR KAR GÖRDÜM"

Türkiye'de ilk kez karla tanıştığını söyleyen genç futbolcu, bu deneyimin kendisi için oldukça zorlu olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Hayatımda ilk defa burada kar gördüm. Aslında güzel ama çok üşüdüm, tırnaklarıma kadar soğuğu hissettim. Çok sevdiğimi söyleyemem.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Beşiktaş'taki hedeflerini de paylaşan Arroyo, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olduklarını vurguladı.

Arroyo, şu sözleri sarf etti: