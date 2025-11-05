Kerem Aktürkoğlu, okul başkanı seçilen Aras'ın seçim vaadini yerine getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir okulda yapılan başkanlık seçiminde dikkat çeken bir vaatte bulunan öğrencinin davetini geri çevirmedi.

Seçimi kazanan Aras isimli öğrenci, adaylık sürecinde "Başkan olursam Fenerbahçe'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim. Belki de okulumuzu ziyaret etmek ister." sözleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti.

KEREM VAADİ MİNİK ARAS'A BAŞKANLIĞI KAZANDIRDI

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla Aras’a yanıt vermiş ve seçim vaadini yerine getireceğini belirtmişti.

Aktürkoğlu, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu. Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." ifadeleriyle okula geleceğini duyurmuştu.

AKTÜRKOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU: ARAS'IN OKULUNU ZİYARET ETTİ

Aktürkoğlu, minik bir taraftara verdiği sözü gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu, "Okul başkanı olursam, Kerem Aktürkoğlu'nu okulumuza getirmeye çalışacağım" videosuyla sosyal medyada gündem olan minik Aras'ı ziyaret etti.

Ortaya keyifli anların çıktığı ziyaret ise böyle görüntülendi...