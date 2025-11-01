Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’ndan minik taraftara jest

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli minik bir taraftara unutamayacağı bir jest yaptı.

İstanbul'daki bir okulda okul başkanlığı için yarışan 8 yaşındaki Aras, "Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadiyle seçimi kazandı. Minik Aras, seçim için hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." dedi.

'KEREM'İ OKULA GETİRECEĞİM' DEDİ, SEÇİMİ KAZANDI

Minik Aras'a, Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli cevap geldi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras'ı ve okulunu ziyaret edeceğini söyledi.

AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Aktürkoğlu, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." dedi.

Kerem'in bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.