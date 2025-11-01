Abone ol: Google News

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’ndan minik taraftara jest

Kerem Aktürkoğlu, okul başkanı seçilen küçük bir taraftarın ''Başkan seçilirsem okula Kerem Aktürkoğlu'nu getireceğim'' vaadine cevap verdi. Kerem, yaptığı paylaşımla birlikte okulunda başkan seçilen minik taraftarı tebrik edip, ziyaret edeceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 15:02
  • Kerem Aktürkoğlu, okul başkanı seçilen minik taraftar Aras'ın davetini kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Milli futbolcu, Aras'ı ve okulunu ziyaret edeceğini belirterek Aras'ı tebrik etti.
  • Kerem'in bu jesti, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli minik bir taraftara unutamayacağı bir jest yaptı.

İstanbul'daki bir okulda okul başkanlığı için yarışan 8 yaşındaki Aras, "Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadiyle seçimi kazandı. Minik Aras, seçim için hazırladığı sunumda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." dedi.

'KEREM'İ OKULA GETİRECEĞİM' DEDİ, SEÇİMİ KAZANDI

Minik Aras'a, Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli cevap geldi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras'ı ve okulunu ziyaret edeceğini söyledi.

AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ 

Aktürkoğlu, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." dedi.

Kerem'in bu mesajı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

